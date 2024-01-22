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Arnavutköy'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Tıra ve Başka Bir Otoya Çarptı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Tıra ve Başka Bir Otoya Çarptı

Arnavutköy'de gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek önce bir tıra, ardından geri kayarak başka bir otomobile çarptı. Sürücü baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Arnavutköy\'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Tıra ve Başka Bir Otoya Çarptı
22.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:18
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Arnavutköy'de gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybederek önce bir tıra, ardından geri kayarak başka bir otomobile çarptı. Araç içerisinde baygınlık geçiren sürücü ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. İlginç kaza ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, bu sabah saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çetin Yaşar kontrolündeki 28 AH 237 plakalı Hyundai otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına park edilmiş 34 DNY 710 plakalı tıra çarptı. Çarpma etkisiyle sürücü araç içerisinde baygınlık geçirince geri kayan otomobil yine park halindeki 07 AVA 24 plakalı araca çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç içerisinde baygınlık geçiren ve sıkışan sürücü araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü sonrasında ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlatılırken hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Tıra ve Başka Bir Otoya Çarptı - Son Dakika
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