Arnavutköy\'de Rüzgar Minareyi Vurdu

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İstanbul Arnavutköy'de aşırı rüzgar, cami minaresinin çevresindeki kompozitleri uçurdu. Uçuşan kompozitler sokağa ve çevredeki boş araziye uçtu.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir cami minaresinin çevresindeki kompozitler, aşırı rüzgar ve lodos nedeniyle uçtu. Uçan parçalar çevredeki boş araziye ve sokağa düştü. Zabıta ekipleri caminin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. - İSTANBUL