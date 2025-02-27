Arnavutköy'de Servis Aracında Yangın

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İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki servis aracında yangın çıktı. Aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis aracının motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup müdahale etmek istedi ama başarılı olamadı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Aracın alevler içinde kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL