Arnavutköy'de Süratli Araçlara Karşı Mahalle İsyanı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Süratli Araçlara Karşı Mahalle İsyanı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde mahalle sakinleri, süratli giden araçlar nedeniyle yaşanan kazalardan tedirgin kalırken, İBB'ye imza toplayarak çözüm talep ediyor. Mahalleli, hız kesici önlemleri bekliyor.

14.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:45
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Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin süratli araç isyanı

Defalarca kaza gerçekleşen caddeye mahalle sakinleri önlem istiyor

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de süratli şekilde seyreden araç sürücüleri mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Kazalar nedeniyle önlem alınması için imza toplayan mahalleli, İBB'den çözüm bekliyor.

Arnavutköy'de bulunan İmrahor ve Bolluca Mahallelerini birbirine bağlayan Abdullah Gül Caddesi'ndeki süratli araç problemi mahalle sakinlerini isyan ettirdi. İddialara göre daha öncede gerçekleşen kazalar nedeniyle cadde kenarında bulunan sokaklarda yaşayan vatandaşlar tedirgin ve çözüm bulunması için imza topladı. Toplanan imzalar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe yazan vatandaşlar herhangi bir çözüm alamadı. Yaşanan kazalar nedeniyle tedirginliklerini dile getiren vatandaşlar, araçların süratli gitmesini önleyecek çözüm bekliyor. Kazalar ise çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Defalarca söyledik ama dönüş alamadık"

Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Özkan Olgun, "Burası Abdullah Gül Caddesi sürekli kazalar oluyor burada. Bu caddeyi kullanan araçlar çok süratli geliyorlar. Buraya bir hız kesici yapılmasını önerdik bize İBB'nin ilgilendiğini söylediler. 3 ay kadar önce bir yayaya çarptılar, yine mahallemizde yaşayan bir aile kazaya karıştı. Biz defalarca söyledik kaza olmasın ne mal kaybı nede can kaybı olsun. Bize karşılık vermiyorlar hiç olmadı bir ekip burada keşif yapabilir. Akşam saatlerinde özellikle araçlar çok süratli şekilde ilerliyor. Ricamız buraya önleyici bir şey yapılması." Şeklinde konuştu.

"Çok sık kazalar oluyor"

Yine aynı mahallede yaşayan Çağlayan Arpacı isimli vatandaş ise, "Burada yaşanan problem çok sık kazalar olması. Akşam ve gece saatlerinde çok süratli geliyor araçlar. Buraya İBB'den kasis istedik ama burada herhangi bir kamu binası olmadığı için yaya geçidi veya set yapılamaması oluyor. Burada hem mahallemizden çıkan araçlar olsun hem okula gitmek için karşıya geçen öğrenci ve vatandaşlar olsun sürekli kazaya karışıyorlar. Biz 3 aydır talep ediyoruz ama herhangi bir dönüş alamıyoruz" İfadelerini kullandı.

Arnavutköy\'de Süratli Araçlara Karşı Mahalle İsyanı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Süratli Araçlara Karşı Mahalle İsyanı - Son Dakika

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