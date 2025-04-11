Arnavutköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Arnavutköy\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hafriyat kamyonu, dönüşte trafik ışıklarını karıştırarak otomobille çarpıştı. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

11.04.2025 15:48
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir hafriyat kamyonu dönüş yapmak için girdiği sapakta trafik ışıklarını karıştırdı. Sürücü ana yolun düzeni için yanan yeşil ışığın, geçiş hakkının kendisine ait olduğunu gösterdiğini düşünerek yola atlayınca kaza kaçınılmaz oldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden dönüş alarak Sultangazi yönüne bağlanmak isteyen 34 JE 9424 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, dönüş için ayrılan sapağa girdi. Sürücü sapakta beklerken, ana yolun düzenini sağlayan yeşil ışığın kendisi için yandığını düşünerek caddeye atladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 41 AVE 558 plakalı otomobil ile kamyon çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi kaza nedeniyle araçlarında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi üzerine sıkıştıkları otomobilden kurtarıldı. Üzerlerinde kimlikleri olmadığı öğrenilen 1'i kadın 2 kişi hastaneye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

"Hemen hemen her gün burada kaza oluyor"

Kazanın görgü tanıklarından olan Abdurrahman Arslan, "Ben bu yol üzerinde ilerliyordum, yeşil ışık yanarken çoğu kişi bu ışığı fark edemiyor. Araçlar dönerken gelip direk kazaya karışıyorlar, Allah göstermesin burada kaçıncı aynı şekilde kaza oldu. Burada bir önlem alınması gerekiyor. Hemen hemen her gün burada kaza oluyor. 2 kişi yaralandı, ambulanstalar, itfaiye ekipleri yangın çıkmasın diye müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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