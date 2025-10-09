Arnavutköy'de Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Arnavutköy'de Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

Arnavutköy\'de Trafik Kazası: Anne Hayatını Kaybetti
09.10.2025 09:19
İstanbul Arnavutköy'de tıra çarpan otomobildeki anne yaşamını yitirirken, baba ve çocuk yaralandı.

İstanbul Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gökhan K.'nin kullandığı 68 FS 987 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 41 EB 174 plakalı tıra arkadan çarptı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ VE ÇOCUĞU YARALI

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şafak Kılıç (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü Gökhan K. ile 3 yaşındaki çocukları İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
