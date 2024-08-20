Arnavutköy'de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL'lik altın çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL'lik altın çalan hırsızlar kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir binaya giren 2 kişi, dairede bulunan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

20.08.2024 22:13
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Arnavutköy'de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL'lik altın çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir binaya giren 2 kişi, dairede bulunan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde Mehmet Şimşek isimli vatandaşın yaşadığı eve, evde kimse olmadığı esnada giren 2 kadın, iddiaya göre evde bulunan yaklaşık 150 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık şüphelisi kadınların sokakta bulunan başka bir bina girişine gelerek ellerine bez alıp zillere bastığı, kapılar açılmayınca olayın yaşandığı binaya girip yaklaşık 15 dakika sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Polis ekiplerine haber verdik geldiler ama parmak izi falan çıkmadı"

Olayı yaşayan mağdur Mehmet Şimşek, "Ben 27 yaşındayım inşaat sektöründe çalışıyorum. Ben işteydim beni evden aradılar ve olayı söylediler. Ben burada değildim ailemle konuştum onlarda bir şey yoktu evi dağıtarak eşyalarımızı çalmışlar sadece. Biz polis ekiplerine haber verdik geldiler ama parmak izi falan çıkmadı. Eşim ve annem hastaneye gitmişlerdi evde kimse yoktu o saatlerde normalde kapı da kilitliydi ama nasıl açtıklarını anlamadım. Kameradan baktık 2 kadının geldiğini görüyoruz yaklaşık 150 bin TL'lik altınımız çıktı. Kimse evinde değerli eşyalarını bırakmasın rica ediyorum. Bizim arka sokakta yine bir hırsızlık yaşanmış ama onlar da güvenlik kamerası da olmadığı için kimse bir şey yapamamış" şeklinde konuştu.

(BT-MD-SO-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL'lik altın çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL'lik altın çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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