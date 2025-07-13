Arnavutköy\'de Zincirleme Kaza: Bir Çocuk Yaralandı

Arnavutköy'de art arda yaşanan kazalar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Dün akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştıktan sonra park halindeki araçlara çarptı. Kazada bir çocuk iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçesi Anadolu Mahallesi Leyla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar sokakta park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Bu sırada sokakta bulunan Muhammet Hasan Aydın isimli bir çocuk, savrulan araçların arasında kalarak sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Sokakta sık sık yaşanan kazalar nedeniyle mahalle sakinleri ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Emrah Özkaraca tepki gösterdi. Özkaraca ve vatandaşlar, cadde üzerinde yeterli önlemlerin alınmadığını ve sürekli kaza meydana geldiğini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. - İSTANBUL