Artezyen kuyusuna düşen hurdacı öldü

Artezyen kuyusuna düşen hurdacı hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde demir toplamak için atıl bir inşaata giren hurdacı, artezyen kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde bulunan atıl bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen Murat Yılmaz (35), inşaata girdikten kısa bir süre sonra su dolu artezyen kuyusuna düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken kurtarma ekipleri su dolu kuyuya düşen Yılmaz'ı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Murat Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.