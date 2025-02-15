"Asistan aranıyor" ilanıyla genç kızları fuhşa zorlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

"Asistan aranıyor" ilanıyla genç kızları fuhşa zorlayan şüpheli yakalandı

Geniş Video İzle

İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın ihbarıyla mide bulandıran olay ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden "Asistan aranıyor" ilanına başvuran kadınları fuhşa zorladığı öne sürülen şahıs yakalandı. "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız." vaatleriyle genç kadınları tuzağa düşüren şahıs adliyeye sevk edildi.

15.02.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 17 yaşındaki E.S. polise giderek, internet üzerinden gördüğü bir iş ilanı üzerine iş görüşmesini gittiğini ve görüştüğü kişinin kendisini fuhşa zorladığını söyleyip şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, E.S'nin verdiği Bağcılar'daki adreste şüpheli Maşuk A. (46) gözaltına alındı.

BEĞENDİĞİ KADINLARI GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRMIŞ

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.'nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden iş ilanları verdiği belirlendi. "Yakın asistan aranıyor" ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosuna çağırdığı öğrenildi.

KADINLARI FUHŞA ZORLADI

Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından fuhşa zorlandığı öne sürüldü.

BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C.(26) adlı kadının da Maşuk A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.'nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

"Asistan aranıyor" ilanıyla genç kızları fuhşa zorlayan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, İstanbul, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Asistan aranıyor' ilanıyla genç kızları fuhşa zorlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek’in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı Ali Koç canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
15:34 Türkiye’deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası Türkiye'deki ünlü cips firmalarına rekor para cezası
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:06:05. #1.13#
SON DAKİKA: "Asistan aranıyor" ilanıyla genç kızları fuhşa zorlayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.