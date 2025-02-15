"Asistan aranıyor" ilanıyla genç kızları fuhşa zorlayan şüpheli yakalandı

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İstanbul'da 17 yaşındaki E.S. polise giderek, internet üzerinden gördüğü bir iş ilanı üzerine iş görüşmesini gittiğini ve görüştüğü kişinin kendisini fuhşa zorladığını söyleyip şikayetçi oldu. Ahlak Büro Amirliği olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, E.S'nin verdiği Bağcılar'daki adreste şüpheli Maşuk A. (46) gözaltına alındı.

BEĞENDİĞİ KADINLARI GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRMIŞ

Asayiş şube müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.'nın kendisini inşaatçı iş insanı olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden iş ilanları verdiği belirlendi. "Yakın asistan aranıyor" ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce fotoğraflarını isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosuna çağırdığı öğrenildi.

KADINLARI FUHŞA ZORLADI

Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin "Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız" vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından fuhşa zorlandığı öne sürüldü.

BİR KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C.(26) adlı kadının da Maşuk A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A.'nın ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli işlemlerinin ardından, çocuğun cinsel istismarı, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.