Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

25.06.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin transit kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametine seyreden Mehmet Talip Çalos yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan kişiler araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Aşkale İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Aşkale, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu... Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt

10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
09:59
Okan Buruk’un oğlunu görenler tanıyamadı Boyu babasını geçti
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti
09:22
İşte Dünya Kupası’na veda eden 7 takım
İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
06:29
Dünya Kupası’nda tarih yazan birileri var İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:13:57. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.