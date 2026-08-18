Kozan’da açıkta bırakılan su borusu vatandaşı mağdur ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince açıkta bırakılan su borusu nedeniyle 4 yıldır mağdur olan vatandaş yetkililere seslenerek, "Gelin bu boruyu yola alın bizi bu çileden kurtarın" dedi.

Kozan ilçesine bağlı Şahmuratlı Mahallesi Dörtsöğüt mevkiinde yaşayan vatandaşlardan Ramazan Altuntaş, ASKİ ekipleri tarafından açıkta bırakılan su borusu nedeniyle mağdur oldu. 4 yıl önce çalışmalar sırasında açıkta bırakılan su borusunun evinin önünde bulunduğunu belirten Altuntaş, açıktaki borunun 3 gün önce patladığını ve akan suyun zemin kata dolduğunu ifade etti.

Ana su borusunun dışarda kalması ile yıllardır mağduriyet yaşadıklarını anlatan Ramazan Altuntaş, "Ana boru 4 yıldır toprağın üstünde duruyor. Burası evime giden yol ve bu boru ortada. Yan taraf kardeşimin evi. Yaklaşık 3 gün önce ana su borusu gece patladı. Bütün evi su bastı. Rezil oldular. ASKİ geldi suyu çekmeye ama su borusu hala dışarıda. 4 yıl burası bu şekilde. Evin önünden yol geçiyor bu yolun kazılıp bu borunun yolun altına alınması gerekiyor. Söylememize rağmen alınmadı. ASKİ yetkilerine sesleniyorum gelin bu boruyu yola alın bizi bu çileden kurtarın" dedi.