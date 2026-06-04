Aslı Baş davasında silinen mesajlar için kriminal inceleme - Son Dakika
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Aslı Baş davasında silinen mesajlar için kriminal inceleme

04.06.2026 11:55
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2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'daki şüpheli ölümüne ilişkin davada mahkeme, silinen cep telefonu mesajlarının Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmesine karar verdi. Duruşma 27 Ekim 2026'ya ertelendi.

2003 Türkiye Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın Bodrum'daki şüpheli ölümüne ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davada mahkeme, cep telefonundaki silinmiş mesajların yeniden incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılmasına karar verdi. Ara karar öncesinde taraflar arasında gerginlik yaşanırken, dava 27 Ekim 2026 tarihine ertelendi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan turizmci Ahmet Bayer'in oğlu Hakan Bayer katıldı. Diğer sanıklardan iş insanı Ahmet Bayer'in rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunması, oğlu Volkan Bayer'in ise babasına hastanede refakat etmesi nedeniyle mazeret bildirdiği öğrenildi. Eksik hususların giderilemediğini belirten avukatların beyanları ve tarafların açıklamalarının ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için yeni ara kararlar aldı.

"16 senedir mağduruz, adil yargı istiyorum"

Duruşmada söz alan Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, yıllardır adalet arayışı içinde olduklarını belirterek, "16 senedir mağduruz. Ekonomik gücü olanın bizim mahkememizi engellediği ortada. İlk savcı cinayet işlendiği zaman, kendisinin olay yeri incelemesi üzerine gittiğimde yanında sekreteri olduğu halde bana 'git jandarmaya, davacı değilim de' dedi. Bir savcı bunu der mi? Ben sizden sadece adil bir yargı istiyorum" dedi.

"Ölümüyle uzaktan yakından alakam yoktur"

Duruşmaya katılan sanık Hakan Bayer ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "16 senedir sürüyor mahkeme. Karşıda acılı bir aile var, acılarını paylaşıyorum. Aslı ile dostluğumuz vardı, o acıyı biz de yaşadık. Sevdiğim bir arkadaşımdı. Onun ölümüyle uzaktan yakından alakam yoktur" ifadelerini kullandı.

Ara karar öncesi gerginlik yaşandı

Mahkeme heyetinin ara kararını açıklamasından önce Bayer ailesi ile Aslı Baş'ın avukatları ve kadın hakları savunucuları arasında sözlü tartışma yaşandı. Adliye koridorlarında yaşanan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesi ile yatıştırıldı.

"Bilirkişiler nedense bu mesajı açıklamıyor"

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan Aslı Baş'ın ailesinin avukatı İbrahim Ataş, cep telefonundaki silinmiş mesajların geri getirilmesine yönelik incelemelerde eksiklik bulunduğunu öne sürdü. Ataş, "Mahkemenin göndermiş olduğu müzekkerede, bu mesajın ortaya çıkartılmasına ilişkin açık ifadeler yazılmasına rağmen, ne hikmetse anlamadığımız nedenlerden ötürü bilirkişiden gelen raporda bu hususa hiç değinilmediği açık. Mahkeme heyetine bu durumu ilettik. Türkiye'de bu verileri geri getirecek teknoloji var, ortalama zekaya sahip herkesin internetten bulabileceği kurumlar mevcut. Ama resmi bilirkişilerimiz bu konuda nedense dosya içerisinde bir açıklama veya beyanda bulunmuyor. Biz dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesini istedik. Üstelik söz konusu mesaj kaydının alıcısı, cinayet zanlısı. Eğer bu mesaj basit, öylesine bir mesaj olsaydı, silinmesi bir yana karşı tarafa zaten gitmişti ve bir örneği onda vardı. O zaman karşı taraf cep telefonunu sunar, 'Bakın o mesaj bu, içeriğinde de bir şey yok' derdi. Ancak şimdiye kadar bırakın telefonu sunmayı, buna ilişkin bir açıklama dahi yapmadılar" dedi.

Mehmet Yavuz Baş ise açıklamasında, "12 sene süren bir mahkeme sürecinde delillerin, eksiklerin bulunmayışı, 2 senelik bir Yargıtay süresinde ortaya çıkarılıyor. 12 senede çıkarılamayan eksikliklerin 3 ayda nasıl çıktı? Bu yargılamayı, dosyayı inceleyen insan değil mi? Mahkemedeki yargıtaylar veyahut da hakim ve savcılar insan da Yargıtay'dakiler robot mu? Onlar buluyor da bunlar niye çıkarmıyorlar ortaya? Neden saklıyor bu delilleri, karartıyor? Ne suçu var da karartıyor? Sonunda inkar ediyor" ifadelerini kullandı.

Silinen mesajlar için Ulusal Kriminal Büro devreye girecek

Mahkeme heyeti, daha önce farklı kurumlar tarafından hazırlanan raporlara rağmen sonuç alınamayan cep telefonu incelemesi için bu kez Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılarak, telefondaki silinmiş mesajların geri getirilmesine yönelik teknik inceleme yapılıp yapılamayacağının sorulmasına hükmetti. Kurumdan olumlu yanıt gelmesi halinde bilirkişi raporunun duruşma günü beklenmeden dosyaya kazandırılacağı belirtildi. Mahkeme, eksik hususların tamamlanabilmesi ve adli tatil sürecinin de dikkate alınması nedeniyle davayı 27 Ekim 2026 günü saat 10.30'a erteledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aslı Baş, Cinayet, Mahkeme, Türkiye, Bodrum, Muğla, Yaşam, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aslı Baş davasında silinen mesajlar için kriminal inceleme - Son Dakika

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