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Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir Hava Kuvvetlerinde görevli olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in naaşı, memleketi Sivas'a getirilerek defnedilmek üzere baba ocağına teslim edildi. Özdemir için Ayyıldız Camii'nde düzenlenen cenaze törenine protokol üyeleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Özdemir, Yukarı Tekke Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Özdemir'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, Sivas\'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
26.01.2024 - 16:42,
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Hava Kuvvetlerinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in naaşı, defnedilmek üzere baba ocağı Sivas'a getirildi. Özdemir için Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene il protokol üyeleri ve Özdemir'in yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, Yukarı Tekke Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Murat Özdemir'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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