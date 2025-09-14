At, Tahliye Kanalından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tahliye kanalına düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Arkasında araba olan at, su tahliye kanalına düştü. Atı çıkartmayı başaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla arabayı çıkarttıktan sonra atı kurtardı. - ŞANLIURFA