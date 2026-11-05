Ataşehir'de rastgele açtığı ateşle bir kişiyi yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de rastgele açtığı ateşle bir kişiyi yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı

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Ataşehir\'de rastgele açtığı ateşle bir kişiyi yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı
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Ataşehir\'de rastgele açtığı ateşle bir kişiyi yaralayan şüpheli silahıyla yakalandı
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Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında sokak ortasında rastgele ateş açılması sonucu sokaktan geçen bir kişi yaralandı. Polis, olayda kullandığı silahla şüpheliyi kısa sürede yakalarken yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ataşehir'de bir şahsın sokak ortasında çevreye rastgele ateş açması sonucu sokaktan geçen bir kişi yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet C. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Bu sırada sokak üzerinde ilerleyen 54 yaşındaki Metin C. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Metin C. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birinin sokaktaki bir gecekondunun camına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Ferhatpaşa MahallesiAtaşehir3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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