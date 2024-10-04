Ataşehir'de Tüp Patlamasıyla Yangın - Son Dakika
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Ataşehir'de Tüp Patlamasıyla Yangın

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Ataşehir'de tadilat sırasında tüp patlamasıyla çıkan yangında iki apartmanın çatısı yandı.

04.10.2024 15:52
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Ataşehir'de 2 apartmanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de 4 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen iki apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi, Mevlana Mahallesi, Alper Sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, dört katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Çıkan alevler yan binadaki üç katlı başka bir apartmanın çatısına da sirayet etti. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından alev topuna dönen çatıyı söndürmeyi başardı. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki apartmanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinde emniyet şeridiyle önlem alırken, yangının yaşandığı sokaktaki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Olayı gören Özgür Taylan Saygılı, "Çatıda tadilat sırasında tüp patladı. Oradaki cilaların tutuşmasıyla alevler çıktı. Tüm çatıyı sardı. Yan binaya da sıçradı. Çatılar küle döndü ama çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı" dedi.

Ataşehir\'de Tüp Patlamasıyla Yangın
Kaynak: İHA

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