Ateşe Tiner Dökünce Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Ateşe Tiner Dökünce Alev Alev Yandı

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Turgutlu'da meydana gelen olayda, ateşi harlamak için tiner döken işçi ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü, işçi hastaneye kaldırıldı.

19.12.2024 14:53  Güncelleme: 14:58
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Ateşe tiner döken işçi alev alev böyle yandı

Mesai arkadaşlarının ceketleriyle müdahale ettiği olayda genç işçi ağır yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye şantiyesi içinde yakılan ateşi harlamak için tiner döken işçi bir anda alev aldı. İşçinin alev aldığı ve arkadaşlarının yardıma koştuğu o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Onur Ermiş geçirdiği kaza sonucu feci şekilde yandı.

Olay Turgutlu Belediye şantiyesinde 18 Aralık Çarşamba günü sabah 08.50'de meydana geldi. İddiaya göre ısınmak için yakılan ateşe tiner döken Onur Ermiş'in özellikle baş kısmı ve vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi. Onur Ermiş'in feci şekilde yandığı olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ateşe tiner döktükten sonra bir anda alev alan işçi çaresizce çırpınırken mesai arkadaşları da üstlerinden çıkardıkları ceketlerle alevlere müdahale etti. İşçilerden biri ise alevler söndükten sonra yangın söndürme tüpüyle arkadaşına müdahale ettiği o anlar kameralara yansıdı.

İlk tedavisi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan talihsiz gencin Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edildiği öğrenildi.

Ateşe Tiner Dökünce Alev Alev Yandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ateşe Tiner Dökünce Alev Alev Yandı - Son Dakika

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