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Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin taşkınlık çıkarttığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tutuklama kararı sonrası bayılmış - Son Dakika
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Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin taşkınlık çıkarttığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tutuklama kararı sonrası bayılmış

Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda şarkıcı Atilla Taş'ın bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Atilla Taş'ın tutuklama kararı sonrası bayıldığı ve ayıldıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin taşkınlık çıkarttığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tutuklama kararı sonrası bayılmış
25.12.2023 - 20:05,
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Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin taşkınlık çıkarttığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tutuklama kararı sonrası bayılmış

Atilla Taş'ın tutuklama kararını duyduktan sonra bayıldığı ortaya çıktı

Taş'ın Silivri Marmara Cezaevine gönderildiği öğrenildi

İSTANBUL - Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda şarkıcı Atilla Taş'ın bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Atilla Taş'ın tutuklama kararı sonrası bayıldığı ve ayıldıktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Köyiçi'nde önceki gün bir eğlence mekanında saat 01.00 sıralarında eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri gelmişti.

Atilla Taş tutuklanmış, eşi adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polise direnince gözaltına alındı

Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş'ın elleri kelepçeli şekilde yerde oturur haldeyken polislere hakaret ettiği görülüyor. Ayrıca eşinin ise bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı ve uzaklaştırıldığı dikkat çekti. Bir süre sonra da Atilla Taş'ın gözaltına alındığı görülüyor.

Tutuklama kararı sonrası bayılmış

Öte yandan Atilla Taş'ın tutuklama kararını öğrendikten sonra adliyede bayıldığı ortaya çıktı. Taş'ın ayıldıktan sonra polis ekipleri nezaretinde Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin taşkınlık çıkarttığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı: Tutuklama kararı sonrası bayılmış - Son Dakika


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