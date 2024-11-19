ATM'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ATM'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun'da ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki genç, hastanede öldü.

19.11.2024 10:26
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ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da ATM'den para çekerken 16-17 yaşlarındaki 3 çocuğun silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 suç kaydı bulunan Ali Gültekin ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayarak boynundan ve kafasından ağır yaralandı. Yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı.

Olay sonrası Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada, silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin gerçekleştirdiği ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. ve 8 suç kaydı bulunan S.K.'nin bulunduğu tespit edildi. 3 genç, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K., 4 gün önce çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.

OMÜ Tıp Fakültesindeki yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Gültekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ATM\'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ATM'de Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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