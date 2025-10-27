Av Tüfeği Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
Av Tüfeği Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

27.10.2025 20:04
Düziçi'nde iki kardeşin oynarken av tüfeğini ateş alması sonucu 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kardeşin oynadığı sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

AV TÜFEĞİ ATEŞ ALDI

Olay, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi hayvan pazarı altı mevkisinde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin oğlu olan Muhammet Elsait (12) ile kardeşi Ali Muhammet Elsait (7) iddiaya göre ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı. Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, osmaniye, 3-sayfa, Düziçi, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

