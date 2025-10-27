Av Tüfeği Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki kardeşin oynadığı sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi hayvan pazarı altı mevkisinde bulunan ahırlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin oğlu olan Muhammet Elsait (12) ile kardeşi Ali Muhammet Elsait (7) iddiaya göre ahırda buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 7 yaşındaki Ali Muhammet Elsait ağır yaralandı. Küçük çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
