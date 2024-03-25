Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Son Dakika
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Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi.

25.03.2024 23:36  Güncelleme: 23:40
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Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İSTANBUL - Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Mutlu sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında saat 21.30 sıralarında Çatından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonrası binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Son Dakika

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