Avcılar\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Avcılar'da iki arkadaş arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada taraflardan biri bıçakla yaralandı. Bıçaklı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Emin Sokak'ta iddiaya göre, Nurullah O. ve İlker S. arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İlker S., Nurullah O. isimli şahsı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

Yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nurullah O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İlker S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.