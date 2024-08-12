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Avcılar'da bir otelin giriş katında yangın paniği

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir otelin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak üzerindeki bir otelde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı otelin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önemli alırken vatandaşlar otelden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.