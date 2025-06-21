Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu

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Avcılar\'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu
21.06.2025 17:02
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Avcılar\'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu
Haber Videosu

İstanbul Avcılar'da öğle saatlerinde sahile yürümeye gelen vatandaşlar esrarengiz bir olayla karşılaştı. Sahilde bulunan kayalıkların dibinde kadın cesedi bulundu. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti.

Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu

DENİZDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu

MORGA KALDIRILDI

Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İnceleme, İstanbul, 3-sayfa, Avcılar, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY:
    gorende ufo buldular sanır. neyi esrarengiz hemen hemen hergun kadın cesedi bulunuyor zaten. 7 0 Yanıtla
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