Avcılar'da İETT Otobüsü Kazası

Avcılar'da freni patlayan İETT Otobüsü başka otobüse çarptı, yol trafiğe kapandı

İki otobüs kazaya karıştı, kapanan yol böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da freni boşalan İETT Özel Halk Otobüsü geri geri kayarak başka bir otobüse çarparak durabildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken trafiğe kapanan yol, kazaya karışan otobüslerin kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya karışan otobüsler ise böyle görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde yolcu bulunan 34 HO 1900 plakalı İETT Özel Halk Otobüsünün iddiaya göre frenlerinin boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs geri geri kayarak aynı yönden gelen 34 TP 7806 plakalı başka bir İETT Otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonrası panik yaşayan yolcular kısa sürede otobüs içerisinde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, yapılan çalışmaların ardından otobüs kaldırıldı. Trafik yeniden normale döndü.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol ve otobüslerin olay yerinden kaldırılma çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.