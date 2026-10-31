Avcılar'da iki grubun kavgasını polis ayırdı, tekme ve yumruklar kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da iki grubun kavgasını polis ayırdı, tekme ve yumruklar kamerada

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Avcılar\'da iki grubun kavgasını polis ayırdı, tekme ve yumruklar kamerada
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İstanbul Avcılar Yeşilkent'te 17.30 sıralarında iddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aile yakınlarının da katıldığı kavgada tekme, tokat ve sopalar kullanıldı; polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da kalabalık iki grup arasında çıkan kavgada, tekme ve yumruklar konuştu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların aile yakınları da olaya dahil olunca kavga büyüdü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri birbirine saldıran taraflara müdahale ederek, kavgayı sonlandırdı.

Kaynak: İHA
Yeşilkentİstanbul3. SayfaAvcılarGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da iki grubun kavgasını polis ayırdı, tekme ve yumruklar kamerada - Son Dakika
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