Avcılar'da İzinsiz Sokak Kapatma Ceza Yedi - Son Dakika
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Avcılar'da İzinsiz Sokak Kapatma Ceza Yedi

Avcılar\'da İzinsiz Sokak Kapatma Ceza Yedi
16.07.2026 16:36
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Kentsel dönüşümde izinsiz sokak kapatan 6 firmaya 5 bin 662 lira ceza uygulandı.

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle izinsiz sokak kapatan yıkım ve inşaat firmalarına ceza uygulandı.

İddiaya göre, ilçe genelinde kentsel dönüşüm inşaat çalışmaları nedeniyle, izin süresini aşan bir inşaat firmasına müdahale eden polis ekipleri çalışmayı durdurarak sokağı trafiğe açtı. Ekiplerin müdahalesini kayda alan bir firma yetkilisi ise "Betonumuz bu şekilde yarım kaldı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ilçe genelinde yapılan çalışmalar sırasında bir fazla sokağın kapatılması, bölgede yoğun trafiğe neden oluyor.

İzinsiz sokak kapatan firmalara ceza

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirilen inşaat çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyeti önlemek için izinsiz sokak kapatan firmaları denetledi. Belirlenen saatler dışında ve izinsiz sokak kapattığı tespit edilen 6 firmaya ayrı ayrı 5 bin 662 lira ceza uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Avcılar, İnşaat, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da İzinsiz Sokak Kapatma Ceza Yedi - Son Dakika

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