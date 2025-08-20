Avcılar'da Kızışan Kavga: Silahlar Patladı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri dakikalarca süren kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çevredeki bir vatandaş yaşanan o anları hem görüntüledi hem de saniye saniye anlattı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgaya iki tarafın yakınları dahil olunca olay büyüdü. Silahların ateşlendiği iddia edilen kavgayı görev vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Kavga eden taraflardan bazı şahısların polislerle kavgaya tutuştuğu iddia edildi. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, polis ekiplerine mukavemet gösteren şahıslara müdahale ettiği anlar yer aldı. Ekiplerin güçlükle yatıştırdığı kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.

"Kavga durmak bilmiyor, polisler bile fayda etmiyor"

Kavga başladığı sırada evinde olan bir kadın yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken bir yandan yaşananları panikle anlattı. Kavga anlarını evinden görüntüleyen vatandaş, "Silahlar patladı. Bu dördüncü kavga artık durmak bilmiyor. Polisler bile fayda etmiyor" dediği duyuluyor. - İSTANBUL