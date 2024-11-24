Avcılar'da Kuaföre Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Avcılar'da kuaföre silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan bir kuaföre gelen şahıs, arabayla dükkanın önüne geldikten sonra içeriye ateş açtı. Saldırıda Mehmet Salih Özsökük isimli vatandaş hayatını kaybederken biri kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak üzerinde bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuaförün önüne arabayla gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, araçtan inerek dükkana girdi. İçeride bulunan 30 yaşındaki Mehmet Salih Özsökük isimli vatandaşa ateş açarak başından vurdu. Başından vurulan Özsökük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, kuaförde bulunan Gökhan S. isimli vatandaş da başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurularak ağır yaralanan Gökhan S. isimli vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kuaförün önüne gelen hayatını kaybeden vatandaşın yakınları sinir krizi geçirdi.