Avcılar'da rögar kapağı ayağının altında açıldı: Yaşlı kadın çukurdan itfaiyeyle çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da rögar kapağı ayağının altında açıldı: Yaşlı kadın çukurdan itfaiyeyle çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Zabit Sokak'tan geçen yaşlı bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağı yerinden oynayınca yaklaşık dört metre derinliğe düştü. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri kadını kurtardı, sağlık ekipleri de onu hastaneye götürdü.

Avcılar'da sokakta yürüyen yaşlı bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin çukurdan çıkardığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BASTIĞI KAPAK AÇILDI

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüyen yaşlı kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık dört metrelik çukurun içine düştü.

İTFAİYE ÇUKURDAN ÇIKARDI

Kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını düştüğü çukurdan çıkardı. Ambulansla hastaneye sevk edilen kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Gümüşpala3. SayfaİstanbulİtfaiyeAvcılarGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
İddia hayli vahim İşte “Kaçırıldı“ denilen uçaktan kan donduran görüntüler İddia hayli vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı
14:38
Süper Kupa tarihleri açıklandı Dev bir derbi oynanacak
Süper Kupa tarihleri açıklandı! Dev bir derbi oynanacak
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
14:12
Sigorta Birliği’nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
Sigorta Birliği'nden BES açıklaması: Herhangi bir sistematik sorun bulunmamaktadır
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:03:11. #7.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da rögar kapağı ayağının altında açıldı: Yaşlı kadın çukurdan itfaiyeyle çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei