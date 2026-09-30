Avcılar'da rögar kapağı ayağının altında açıldı: Yaşlı kadın çukurdan itfaiyeyle çıkarıldı

Avcılar'da rögar kapağı ayağının altında açıldı: Yaşlı kadın çukurdan itfaiyeyle çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Zabit Sokak'tan geçen yaşlı bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağı yerinden oynayınca yaklaşık dört metre derinliğe düştü. Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri kadını kurtardı, sağlık ekipleri de onu hastaneye götürdü.
Avcılar'da sokakta yürüyen yaşlı bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. İtfaiye ekiplerinin çukurdan çıkardığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BASTIĞI KAPAK AÇILDI
Olay bugün saat 13.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüyen yaşlı kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık dört metrelik çukurun içine düştü.
İTFAİYE ÇUKURDAN ÇIKARDI
Kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını düştüğü çukurdan çıkardı. Ambulansla hastaneye sevk edilen kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?