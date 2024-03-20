Avcılar'da Alev Alan Ticari Taksi Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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Avcılar'da Alev Alan Ticari Taksi Park Halindeki Otomobile Çarptı

Avcılar\'da Alev Alan Ticari Taksi Park Halindeki Otomobile Çarptı

Avcılar'da bir ticari taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı. İki araç da alev topuna dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taksi şoförü olayı anlattı.

20.03.2024 20:55
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Avcılar'da alev alev yanan ticari taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. İki araç alev topuna dönerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TBU 47 plakalı taksinin şoförü Tamer Yavuz, müşterisini bırakmak için sokak üzerinde durdu. Bir süre sonra Tamer Yavuz, araçtan duman geldiğini görerek indi. Kaputu açtıktan bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Alev alev yanan taksi bir süre sonra kendi kendine hareket ederek park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarptı. Taksideki alevler otomobile de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan iki araca da müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçların alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan olayla ilgili konuşan taksi şoförü Tamer Yavuz, "Müşterim vardı. Müşterimi bırakacaktım. Araçtan duman çıkmaya başladı. Ben de araçtan inerek kaputu açtım. Müdahale etmek istedim. Çevredeki insanlar beni uyararak yardımcı oldu. Araba yandıktan sonra kendi kendine bu araca vurdu. Herhangi bir yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Alev Alan Ticari Taksi Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Alev Alan Ticari Taksi Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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