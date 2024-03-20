Avcılar'da alev alev yanan ticari taksi, kendi kendine hareket ederek park halindeki otomobile çarptı. İki araç alev topuna dönerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Marmara Sahil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TBU 47 plakalı taksinin şoförü Tamer Yavuz, müşterisini bırakmak için sokak üzerinde durdu. Bir süre sonra Tamer Yavuz, araçtan duman geldiğini görerek indi. Kaputu açtıktan bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Alev alev yanan taksi bir süre sonra kendi kendine hareket ederek park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarptı. Taksideki alevler otomobile de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan iki araca da müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçların alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
Yaşanan olayla ilgili konuşan taksi şoförü Tamer Yavuz, "Müşterim vardı. Müşterimi bırakacaktım. Araçtan duman çıkmaya başladı. Ben de araçtan inerek kaputu açtım. Müdahale etmek istedim. Çevredeki insanlar beni uyararak yardımcı oldu. Araba yandıktan sonra kendi kendine bu araca vurdu. Herhangi bir yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Alev Alan Ticari Taksi Park Halindeki Otomobile Çarptı - Son Dakika
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