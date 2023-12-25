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Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'ne kimyasal saldırı davası devam ediyor - Son Dakika
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Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'ne kimyasal saldırı davası devam ediyor

Avcılar'da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise öldürme niyeti olmadığını savundu.

25.12.2023 - 15:52,
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Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanık hakkında mütalaa: 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Sanıktan pişkin savunma: "Öldürmek gibi bir niyetim olsaydı çok rahatlıkla öldürebilirdim"

İSTANBUL - Avcılar'da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan ve yatağa mahkum eden Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Yıldız'ın 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan savunma yapan sanık, "Öldürmek gibi bir niyetim olsaydı çok rahatlıkla öldürebilirdim" dedi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından, hastanede yapılacak bir tedavi kalmamasından dolayı taburcu edilerek yatağa bağlı bir şekilde yaşamına devam ederken, sanık Mehmet Yıldız'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla, canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikte olan kimyasal maddeyi vücuduna fırlatarak değişik yerlerinde hayati tehlike oluşturacak nitelikte vücut yanığına sebep olduğunu belirtti. Sanık Yıldız'ın cezai ehliyetinin de alınan raporlar kapsamında tam olduğunu belirten cumhuriyet savcısı, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yirmi yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Yıldız "Mütalaayı kabul etmiyorum, öldürmek gibi bir niyetim olsaydı çok rahatlıkla öldürebilirdim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatının mütalaaya karşı gelecek celse savunma yapması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın Yasemin Uzunçelebi'nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi'nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek "Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı" ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Avcılar\'da Yasemin Uzunçelebi\'ne kimyasal saldırı davası devam ediyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'ne kimyasal saldırı davası devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da Yasemin Uzunçelebi'ne kimyasal saldırı davası devam ediyor - Son Dakika
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