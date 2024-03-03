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Avcılar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL - Altınşehir Başakşehir yönü Tem Otoyolu'nda bir kamyonet ve iki hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınşehir - Başakşehir yönü Tem otoyolu Yarımburgaz viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinde seyreden 59 AGM 878 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Osman Can Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir'in aracı bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak aynı yönde ilerleyen 34 VGV 24 plakalı Selman B. Kontrolündeki kamyonete çarptı. Edirne istikametinde seyir halinde olan 35 AIB 530 plakalı Mustafa Y.'nin kontrolündeki hafif ticari araç ise yaşanan kaza sebebiyle öndeki araçlara çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücüler araçlardan çıkartıldı. Kazada, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kazada, 34 VGV 24 plakalı kamyonetin yolcu koltuğunda oturan Arif Ozan Göktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 59 AGM 878 plakalı aracın sürücüsü Osman Can Demirci ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.