Avcılar’daki Yangında İki Kişi Camdan Atladı! - Son Dakika
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Avcılar’daki Yangında İki Kişi Camdan Atladı!

Avcılar’daki Yangında İki Kişi Camdan Atladı!
27.07.2025 12:34
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Avcılar'da çıkan yangında mahsur kalan iki kişi camdan atlayarak yaralandı; toplam üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında dehşet anları yaşandı. Yangın çıkan dairede mahsur kalan 2 vatandaş camdan aşağıya atlayarak betona çakıldı. Yangında toplamda biri ağır üç kişi yaralandı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Bursa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik verilmediği söylenen 5 katlı binanın 3'üncü katında bir dairede jeneratör nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede daireye yayıldı. Dairede bulunan 2 kişi yangın nedeniyle içeride mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar cama çıkarak yardım istedi. Daire içerisinde mahsur kalan iki vatandaş panik haliyle camdan aşağıya atladı. Yangın nedeniyle toplamda 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 2 vatandaşı kurtarırken, yangın ise söndürüldü. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dairede mahsur kalan vatandaşın can havliyle camdan atladığı anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yangında mahsur kalan daire sakininin camdan sarktığı ve aşağıya atlayarak betona çakıldığı anlar yer aldı.
"Aşağıya atladı, direkt betona düştü"
Yangın çıkan binada teyzesinin yaşadığını ifade eden bir vatandaş, "Yangının çıktığını komşulardan duyduk. Buraya gelirken bina alev almıştı. Bir tane kız kendini aşağıya atmış bir adam da yanmıştı. Aşağıya atladı direkt betona düştü. Kollar, elleri yüzü çok kötü olmuştu. Teyzem bu binada oturuyordu. İtfaiye geldi söndürdü. Zaten binada elektrik olmadığı için çoğu daire boştu. Elektriği müteahhit halen vermedi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar’daki Yangında İki Kişi Camdan Atladı! - Son Dakika

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