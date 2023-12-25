Avcılar E-5\'te trafik kazası: 4 yaralı

Avcılar E-5 Karayolu'nda aynı yönde seyir halinde olan iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olay, saat 21.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BPA 873 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 34 RA 8901 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda ikişer kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası E5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL