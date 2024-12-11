AVM'de güvenlik ile gençler arasında kavga - Son Dakika
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AVM'de güvenlik ile gençler arasında kavga

İstanbul Avcılar'da bir AVM'de güvenlik görevlileri ile gençler arasında kavga çıktı.

11.12.2024 11:35
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Alışveriş merkezinde güvenlik görevlileri ile gençler arasında tekme tokat kavga kamerada

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da Pelican Mall AVM'nin güvenlik görevlileri ile bir grup genç arasında yaşanan kavga ortalığı birbirine kattı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan Pelican Mall AVM'de meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gelen bir grup genç ile güvenlik görevlileri arasında nedeni henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Çıkan tartışma giderek büyüyüp kavgaya dönüştü. Güvenliklerden biri elindeki jop ile şahıslara vururken gençler ise tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Kavga nedeniyle alışveriş merkezinde ortalık birbirine girdi. Yaşanan o kavga anları ise alışveriş merkezindeki diğer vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AVM'de güvenlik ile gençler arasında kavga - Son Dakika

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