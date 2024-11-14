Avrupa\'daki Taksiler Türkiye\'den Yönetiliyor

3.Sayfa

Avrupa'daki ticari taksiler Türkiye'deki çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor

BARTIN - Avrupa'nın 3 ülkesindeki 18 şehrinin ticari taksi çağrıları, Türkiye'deki 3 farklı ilde kurulan çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor

Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin toplam 18 farklı şehrinde ticari taksi çağıranların aradıkları 44, 33, 22 gibi çağrı telefonları, Türkiye'nin Düzce, Sakarya ve Bartın şehirlerinde bulunan merkezlerdeki Almanca bilen çalışanlar tarafından cevaplanıyor. Taksi isteyen kişinin adresini alan merkez çalışanları, bölgeye en yakındaki ticari taksiyi yönlendirerek, kişilerin en sorunsuz bir şekilde taksiye ulaşmasını sağlıyor. Düzce merkezli kurulan ve 6 yıldır Avrupa'ya hizmet veren çağrı merkezinin Sakarya ve Bartın daki şubelerinde çalışan toplam 300 kişi, gece gündüz Avrupa'dan gelen çağrılarına cevap vererek, ticari taksi trafiğini yönetiyor.

Çağrı merkezinin Bartın'daki Şubesi ilk kuruluş yıldönümünü kestiği pasta ile kutladı. Kutlama programına katılan Mobil Call Senter A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar, başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle personeli kutlarken, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uçar, "Avrupa'nın 3 farklı ülkesindeki 18 şehrinde bulunan ticari taksilerin Türkiye'den yönlendirdiklerini anlatarak, "Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki 18 farklı şehrin ticari taksi siparişlerini Türkiye'den yönlendiriyoruz. Düzce'de merkez şubemiz, Bartın ve Sakarya'daki şubelerimizde görev yapan 250'nin üzerinde çalışan arkadaşımız, Avrupa'dan gelen taksi çağrılarını yönlendiriyoruz. Sarı taksilerin, her şehirde çağrı merkezi vardır. Bunlar tek numaradır, 44, 33 22 gibi. Orayı arıyorlar. Bu çağrı bizim Türkiye'deki şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın önüne düşüyor. Arkadaşımız da bu lokasyonu, en yakınındaki taksiye ulaştırıyor. Bu hizmeti en iyi şekilde verebilmemiz için personelimizin çok ileri derecede Almanca bilmesi ve yazmaları gerekiyor. Almanya geçmişleri olmaları gerekiyor. Çalışan arkadaşlarımız Almanya'dan Türkiye'ye uzun süre önce dönüş yapması halinde ise bu kişiye hatırlatma amacıyla Almanca eğitimi veriyoruz. Ana dil olarak Almanca gerekiyor. Çünkü Almanya ve Avusturya'da Almanca kullanılıyor. İsviçre de ise İsviçre Almancası konuşan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Öncelik Almanca bilen illerde

Türkiye'nin 2 farklı şehrinde daha çağrı merkezi kuracaklarını ifade eden Uçar, Almanca konuşan bulmakta zorlanmaları nedeniyle farklı şehirlerde çağrı merkezleri açtıklarını ifade etti. İyi derecede Almanca bilenlerin en yoğun yoğun bulunduğu illerde öncelikli olarak çağrı merkezi açmaya çalıştıklarını anlatan Uçar "Bartın'da 30'un üzerinde çalışanımız var. Toplamda ise 250 kişiyi aştı. Önümüzdeki yıl Aksaray ve Kayseri şehirlerinde de başlıyoruz. Personel sayımız artıyor, büyüyoruz. Daha da büyümeliyiz çünkü bizi Avrupa'da bekleyen daha çok çağrı merkezi var. Keşke Bartın'da 500 çalışanımız olsa, başka bir ile gitme durumumuz olmaz. Almanca dili bizim için çok önem arz ediyor. İyi derecede Almanca bilen kişi bulmakta çok zorlanıyoruz.