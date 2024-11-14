Avrupa'daki Taksiler Türkiye'den Yönetiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avrupa'daki Taksiler Türkiye'den Yönetiliyor

Geniş Video İzle

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki taksi çağrı merkezleri Türkiye'deki merkezi yönlendirme ile çalışıyor.

14.11.2024 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'daki ticari taksiler Türkiye'deki çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor

BARTIN - Avrupa'nın 3 ülkesindeki 18 şehrinin ticari taksi çağrıları, Türkiye'deki 3 farklı ilde kurulan çağrı merkezlerinden yönlendiriliyor

Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin toplam 18 farklı şehrinde ticari taksi çağıranların aradıkları 44, 33, 22 gibi çağrı telefonları, Türkiye'nin Düzce, Sakarya ve Bartın şehirlerinde bulunan merkezlerdeki Almanca bilen çalışanlar tarafından cevaplanıyor. Taksi isteyen kişinin adresini alan merkez çalışanları, bölgeye en yakındaki ticari taksiyi yönlendirerek, kişilerin en sorunsuz bir şekilde taksiye ulaşmasını sağlıyor. Düzce merkezli kurulan ve 6 yıldır Avrupa'ya hizmet veren çağrı merkezinin Sakarya ve Bartın daki şubelerinde çalışan toplam 300 kişi, gece gündüz Avrupa'dan gelen çağrılarına cevap vererek, ticari taksi trafiğini yönetiyor.

Çağrı merkezinin Bartın'daki Şubesi ilk kuruluş yıldönümünü kestiği pasta ile kutladı. Kutlama programına katılan Mobil Call Senter A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar, başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle personeli kutlarken, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uçar, "Avrupa'nın 3 farklı ülkesindeki 18 şehrinde bulunan ticari taksilerin Türkiye'den yönlendirdiklerini anlatarak, "Almanya, İsviçre ve Avusturya'daki 18 farklı şehrin ticari taksi siparişlerini Türkiye'den yönlendiriyoruz. Düzce'de merkez şubemiz, Bartın ve Sakarya'daki şubelerimizde görev yapan 250'nin üzerinde çalışan arkadaşımız, Avrupa'dan gelen taksi çağrılarını yönlendiriyoruz. Sarı taksilerin, her şehirde çağrı merkezi vardır. Bunlar tek numaradır, 44, 33 22 gibi. Orayı arıyorlar. Bu çağrı bizim Türkiye'deki şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın önüne düşüyor. Arkadaşımız da bu lokasyonu, en yakınındaki taksiye ulaştırıyor. Bu hizmeti en iyi şekilde verebilmemiz için personelimizin çok ileri derecede Almanca bilmesi ve yazmaları gerekiyor. Almanya geçmişleri olmaları gerekiyor. Çalışan arkadaşlarımız Almanya'dan Türkiye'ye uzun süre önce dönüş yapması halinde ise bu kişiye hatırlatma amacıyla Almanca eğitimi veriyoruz. Ana dil olarak Almanca gerekiyor. Çünkü Almanya ve Avusturya'da Almanca kullanılıyor. İsviçre de ise İsviçre Almancası konuşan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Öncelik Almanca bilen illerde

Türkiye'nin 2 farklı şehrinde daha çağrı merkezi kuracaklarını ifade eden Uçar, Almanca konuşan bulmakta zorlanmaları nedeniyle farklı şehirlerde çağrı merkezleri açtıklarını ifade etti. İyi derecede Almanca bilenlerin en yoğun yoğun bulunduğu illerde öncelikli olarak çağrı merkezi açmaya çalıştıklarını anlatan Uçar "Bartın'da 30'un üzerinde çalışanımız var. Toplamda ise 250 kişiyi aştı. Önümüzdeki yıl Aksaray ve Kayseri şehirlerinde de başlıyoruz. Personel sayımız artıyor, büyüyoruz. Daha da büyümeliyiz çünkü bizi Avrupa'da bekleyen daha çok çağrı merkezi var. Keşke Bartın'da 500 çalışanımız olsa, başka bir ile gitme durumumuz olmaz. Almanca dili bizim için çok önem arz ediyor. İyi derecede Almanca bilen kişi bulmakta çok zorlanıyoruz.

Avrupa\'daki Taksiler Türkiye\'den Yönetiliyor
Kaynak: İHA

Avusturya, Teknoloji, 3-sayfa, Sakarya, İsviçre, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Bartın, Ulaşım, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avrupa'daki Taksiler Türkiye'den Yönetiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:00:41. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'daki Taksiler Türkiye'den Yönetiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.