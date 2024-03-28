Avrupa şampiyonu Kaya'nın öldüğü kazada detaylar belli oldu - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu Kaya'nın öldüğü kazada detaylar belli oldu

Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kazada Kaya'nın önce otomobili sürdüğü ancak daha sonra kendini kötü hissettiği için şoför koltuğuna başkasının oturduğu belirlendi. Tutuklu sanık R.Ö.'nün tahliye edildiği davada, müştekilerin şikayetçi olmadığı ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

28.03.2024 18:47  Güncelleme: 18:50
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Avrupa şampiyonu Kaya'nın öldüğü kazada detaylar belli oldu

Kendini iyi hissetmeyip şoför koltuğundan indi, kazada öldü

KAYSERİ - Kayseri'de otomobilin tıra arkadan çarptığı, Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü tahliye oldu. Kazada hayatını kaybeden Kaya'nın önce otomobili sürdüğü ancak daha sonra kendini kötü hissettiği için şoför koltuğuna başkasının oturduğu ortaya çıktı.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık R.Ö., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık R.Ö ifadesinde; "Kaza günü rahmetli olan Buket Kaya ve M.T. ile seyir tepesi tarafında alkol aldık. Sonrasında polis geldi, ve oradan ayrılmamızı söylediler. Arabaya bindik aracı Buket Kaya kullanıyordu, bir müddet sonra Buket Kaya kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yolun kenarında durdu. Sonrasında alkollü olunca biz önce taksi çağırdık, taksi bekledik gelmedi. Gelmeyince Buket Kaya ve M.T. benim sürmemi söyledi. Ben de alkollüydüm. Yola çıktık, bu sırada araç içinde 'story' dediğimiz fotolardan çekiyorduk. O sırada bir anda tırın lambalarını gördüm. Zaten bir anda her şey olup bitti, sonra gözümü hastanede açtım. Çok pişmanım, taksi gelmiş olsaydı bu sorun aslında yaşanmayacaktı" dedi.

Aynı kazada yaralanan Müşteki M.T. de tutuklu sanık R.Ö.'nün verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyerek R.Ö.'den şikayetçi olmadığını ifade etti. M.T. kazada kendisinin de yaralandığını ve kazadan sonraki süreçte R.Ö.'nün ailesi tarafından çok yardım edildiğini de ifade etti. Sanık R.Ö'nün avukatı ise R.Ö nün ailesi tarafından 4 milyon tazminat ödediklerini, ayrıca olaydan çok büyük üzüntü duyduklarını ve o gece eğer taksi çağırıldığında gelmiş olsaydı aslında bu üzücü olayın yaşanmayacağını, müştekilerin de şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık R.Ö.'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

Olay.

Kaza, geçen yıl 22 Ekim'de gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa şampiyonu milli sporcu Buket Kaya hayatını kaybederken R.Ö. ile M.T. yaralandı. tır şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ö. tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi ise Talas ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avrupa şampiyonu Kaya'nın öldüğü kazada detaylar belli oldu - Son Dakika

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