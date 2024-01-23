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Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika
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Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu

Avustralya'da burun ameliyatı olan bir adam, ameliyat sonrası kendisini yıkayan 38 yaşındaki erkek hemşirenin tecavüzüne uğradı. Hemşire hakkındaki suçlamaları reddederken, davanın jüri önünde görülen duruşması devam ediyor.

Avustralya\'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
23.01.2024 - 17:27,  Güncelleme: 17:40
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Avustralya'da burun ameliyatı olan bir adam, ameliyat sonrası kendisini yatakta yıkayan erkek hemşirenin tecavüzüne uğradı.

HEMŞİRE ERKEK HASTASINA TECAVÜZ ETTİ

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 2029 yılında bir erkek hasta Geelong'daki St John of God Hastanesi'nde iki defa burun ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından 38 yaşındaki Peng Yang isimli hemşire, hastanın odasına gitti. İddiaya göre Yang, adamı hastane yatağında yıkayacağını söyleyip perdeleri kapattı. Hastanenin önlüğünü de çıkaran hemşire, "Cinsel açıdan uyarıldınız, eşinizle ilişkiye giriyor musunuz?" diye sordu. Hasta, bu aşamadan sonra hemşirenin cinsel saldırı ve tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

Avustralya'da erkek hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hemşireye cinsel saldırıda bulundu

DAVA DEVAM EDİYOR

Hasta olayın ardından şikayetçi olurken, hemşire hakkında dava açıldı. Yang'ın avukatı Dermot Dann, adamın iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi ve adamın inandırıcılığını, güvenilirliğini, anlatımının tutarlılığını ve doğruluğunu sorguladı. Dann, Yang'ın suç işlemediğini ve yaptığı tek temasın bir hemşire olarak görevleri sırasında meşru temas olduğunu belirtti. Jüri önünde görülen dava devam ediyor.


Abdullah Teymur
Sondakika.com - 3.Sayfa
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Avustralya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu - Son Dakika


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