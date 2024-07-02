Avustralya'da Üniversitede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, 14 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Avustralya'da Üniversitede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, 14 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Üniversitesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı. 22 yaşındaki yaralı hastaneye kaldırıldı ve durumu stabil. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Polis, çocuğun saldırı nedenini henüz bilmediğini ancak gençlerin internetteki radikalleşmeden etkilendiğini ifade etti. Saldırıya uğrayan kişi ve gözaltına alınan çocuğun birbirlerini tanımadığı belirtildi.

02.07.2024 11:06
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Avustralya'da bir üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişinin yaralandığı, 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı belirtildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Üniversitesi'nde sabah saatlerinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda ağır yaralanan 22 yaşındaki bir kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Polis olay yerini güvenlik kordonuna alırken, üniversite tarafından yapılan açıklamada ise olayın yaşandığı Camperdown kampüsünün kapatıldığı ve polis incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Terörle Mücadeleden Sorumlu Komiser Yardımcısı Mark Walton, olaydan sonra otobüse binen 14 yaşındaki bir erkek çocuğun bir hastane yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini ancak gençlerin internetteki radikalleşmeden etkilendiğini ifade eden Walton, "Şiddet içeren aşırı ideolojileri benimsiyorlar" dedi.

Saldırıya uğrayan kişi ve gözaltına alınan şahsın birbirlerini tanımadığı belirtildi.

Sydney kentinde 13 Nisan'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. - SİDNEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da Üniversitede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, 14 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da Üniversitede Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı, 14 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı - Son Dakika
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