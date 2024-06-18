Ayakkabı dükkanında ilaç satışına polis engeli - Son Dakika
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Ayakkabı dükkanında ilaç satışına polis engeli

Adana'da polis ekipleri bir ayakkabı dükkanında gerçekleştirdiği baskında ayakkabı kutularına gizlenmiş ve raflara dizilmiş 2 bin 894 adet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ele geçirdi. İşletme sahibi gözaltına alındı.

18.06.2024 10:54
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Ayakkabı dükkanında ilaç satışına polis engeli

ADANA - Adana'da polis ekiplerinin bir ayakkabı dükkanına gerçekleştirdiği baskında ayakkabı kutularına gizlenmiş ve raflara dizilmiş 2 bin 894 adet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bayramda da kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışma gerçekleştiren polis, ayakkabı satışı gerçekleştiren bir işyerine şok baskın gerçekleştirdi.

Ayakkabı kutusundan ilaç çıktı

İşyerinin arka kısmında görünür vaziyette teşhir edilen küçük bir odadaki raflara dizildiği gibi karton kutulara saklanan toplam 2 bin 894 adet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi bulundu. Bunun üzerine olay yerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Söz konusu ilaçlar muhafaza altına alınırken, zabıta da usulsüz ilaç satımı nedeniyle işletme sahibi yabancı uyruklu Muhammed Siruci hakkında cezai işlem uygulandı.

Öte yandan polisin, daha önce de Muhammed Siruci'nin işyerine operasyon düzenlediği ve gerçekleştirilen baskında da yine ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin ele geçirildiği öğrenildi. Siruci hakkında da başta 'parada sahtecilik' olmak üzere 3 ayrı suçtan işlem yapıldığı da öğrenildi. Gözaltına alınan Siruci, hakkında işlem yapılmak üzere 5 Ocak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayakkabı dükkanında ilaç satışına polis engeli - Son Dakika

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