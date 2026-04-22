22.04.2026 09:31  Güncelleme: 09:37
Tekirdağ'da lüks otomobiliyle dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis tarafından bir sitenin otoparkında yakalandı. 2,32 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, aracı bağlanırken ceza almaktan kurtulamadı.

Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan lüks otomobilin sürücüsü, bir sitenin otoparkında yakalandı. "Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı.

Çorlu ilçesinde seyir halinde denetimlerde bulunan İlçe Trafik Büro Amirliği ekibi, Erdal İnönü Caddesi üzerinde lüks bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Aracın durmaması üzerine trafik ekibi takibi sürdürdü. Araç sürücüsü birkaç dakika sonra aynı cadde üzerindeki bir sitenin otoparkında yakalandı. Trafik polisinin yaptığı kontrolde sürücünün 2,32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kullandığı aracın bağlanacağını duyması üzerine sürücü O.C., "Ağabey ehliyetimi alın ama arabayı men etmeyin. Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyerek polise dakikalarca dil döktü. Sürücü itiraz etse de cezadan kurtulamadı. Otomobil çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına konulurken, yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü O.C. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’dan Bankasürans Zirvesi’nde önemli mesaj Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü Zincir markette satılan muzların görüntüsü müşterileri hayrete düşürdü
Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
TSB Başkanı Ahmet Yaşar: Toplumun her kesimine ulaşmak için çalışıyoruz TSB Başkanı Ahmet Yaşar: Toplumun her kesimine ulaşmak için çalışıyoruz
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye itiraz var
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var
09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
06:48
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
06:20
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
