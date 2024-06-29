Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı - Son Dakika
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Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı

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Ayazağa'da bir inşaatta çalışan işçiler, uzun süredir maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaat yetkililerinden çözüm bulamayan işçiler, inşaatın en üst katına çıkarak maaşlarını alana kadar inmeyeceklerini belirtti. İşçilerin eylemi cep telefonu kameralarına yansıdı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

29.06.2024 17:13  Güncelleme: 20:40
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa semtindemaaşlarını alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri çalıştıkları inşaatın en üst katına çıkarak malzemeleri aşağı attı.

ÇALIŞMAYI DURDURUP YETKİLİLERE SESLENDİLER

Cendere caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışan işçiler iddiaya göre uzun süredir maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaat çalışmasını durduran işçiler, inşaat yetkililerine seslenerek maaşlarının ödenmesini talep etti.

Paralarını alamayan işçiler, inşaatın malzemelerini aşağı attı

MALZEMELERİ AŞAĞI ATTILAR

İnşaat yetkililerinden bir çözüm bulamayan işçiler daha sonra inşaatın en üst katına çıkarak maaşlarını alana kadar inmeyeceklerini belirtti. Bir süre sonra işçiler en üst kattan bulunan inşaat malzemelerini aşağı attı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eylem yapan işçileri gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin gerçekleştirdiği eylem vatandaşlar ve inşaattaki diğer işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Paralarını alamayan işçiler, inşaatın malzemelerini aşağı attı
Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Metin Öztürk: İşçinin hakkını alın teri kurumadan verin !İşçiler söylediğiniz işi sonra yaparız demiyorlarsa sizde karşılıklarını sonra veririz diyemezsiniz.Herkesin hesabı kitabı var.İşçi çalıştığı halde neden başkalarına mahcup olsun?Allah var başınıza yıkılır o binalar yapmayın ! 51 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: işçiler haklı bu sıcakta o patron 1gün çalışamaz güneşin altında 45 3 Yanıtla
  • Fatih Toptamuş: İşçileri göz altına almışlar gerçekten Allah sonumuz hayır etsin 37 3 Yanıtla
  • ismail Kara: olan yine gariban oldu gece seni gündüzüne katıp çoluk çocuğu için çalışan garibanın ensesinden Tokat eksilmedi ki 15 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Hak yiyen hiç bir şekilde ceza almazken Hak arayan hakkını bulamıyor eylemini ve o dama o parayı yedirmemek için eylem yapınca da suçlu oluyor 14 0 Yanıtla
  • Levent Yurt: Günün sonunda hep zengin olan kazanıyor. Patron mağdur işçiler suçlu... 11 0 Yanıtla
  • Muzaffer Karagöz: çalışanları niye göz altına aldınız çok merak ettim haklarını aradılar diyemi patrona gücünüz yetmez 6 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: ağlayanın malı gülene yaramaz 6 0 Yanıtla
  • Yalçın Batur: Göz altına alınmaları çok doğru bir karar hakkını tabikide arayabilirsin ama herkes kendi bildiği şekilde adaleti sağlamaya çalışırsa o zaman devlet kavramı diye birşey kalmaz .. O yükseklikte içersen malzemeyi iskelenin üstüne alıp aşşağyı atmak bile çok tehlikeli sağlık bir şekilde hareket etmediklerinin kanıtı…. 1 4 Yanıtla

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