Aydın'da 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın\'da 1 Milyar TL\'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyar 49 milyon TL'lik dolandırıcılık gerçekleştiren ve parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyon sonucunda suç örgütünün sahte web siteleri tasarladığı ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin haksız kazanç sağladığı ve işlem hacminin 1 milyar 49 milyon TL olduğu belirlendi.

24.05.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın merkezli 17 ilde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelileri tespit edildi.

"38 şüpheli gözaltına alındı"

Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işleyen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

"Sahte web sitesi tasarlamışlar"

Organize Suç Örgütü üyelerinin, interaktif ürün satışı yapılabilen platformları ve bunlara ait kabul görmüş güvenli ödeme panellerini klonlayarak, benzer arayüz ve bağlantı adresleri ile gerçeğine benzer çok sayıda sahte web sitesi tasarladıkları öğrenildi.

"Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık"

Örgütün sosyal medya platformları üzerinde yayınladıkları sponsorlu reklamlar ile ağlarına düşürdükleri mağdurları, tasarladıkları sahte web sitelerine yönlendirerek, kendilerini asker, polis, kamu görevlisi gibi tanıtıp güven kazanarak, araç yedek parçası, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli bisiklet, maç bileti, klima, çeşitli ev eşyası ve benzeri ürün satışı vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.

"Suç gelirlerini kripto varlıklara çevirmişler"

Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edilen şüphelilerin haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

"1 milyar 49 milyonluk işlem hacmi"

Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analizi ile izini kaybettirmeyi amaçladıkları suç örgütüne ait gizli kripto cüzdanları deşifre edilirken, yurtiçi/yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu işlem hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu belirlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Operasyon, Jandarma, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
08:05 Papua Yeni Gine’de heyelan faciası 100’den fazla kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine'de heyelan faciası! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 1 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement