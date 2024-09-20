Aydın'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da polis, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakaladı, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

20.09.2024 11:29
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Aydın'da polis ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da polis ekiplerinin halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için sürdürdüğü çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranması olan ve hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile 2 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, basit yaralama ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından aranması olan ve hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması olan ve hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile 6 bin 80 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, iftira suçundan aranması olan ve hakkında 6 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranması olan ve hakkında bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan aranması olan ve hakkında 4 bin 500 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranması olan 2 şahıs, hırsızlık suçundan aranması olan 1 şahıs, ve özel belgede sahtecilik suçundan aranması olan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 2 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 127 fişek, 1 şahıstan 16,5 gram esrar, 2 şahıstan bir miktar metamfetamin ve 1 şahıstan da 12 adet uyarıcı hap ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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