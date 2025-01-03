Aydın'da 146 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da 146 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın\'da 146 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'da Aralık ayında Yunanistan tarafından geri itilen 146 düzensiz göçmen kurtarıldı.

03.01.2025 09:43
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Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Aralık ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 46'sı çocuk toplam 146 düzensiz göçmen kurtarıldı, çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Aralık ayında da hız kesmezken, 1-31 Aralık tarihleri arasında 46'sı çocuk toplam 146 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 5 olay meydana gelirken, kurtarılan 146 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 3 Aralık'ta Didim açıklarında 5'i çocuk 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. 17 Aralık'ta Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. 19 Aralık'ta Didim açıklarında 13'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. 29 Aralık'ta Kuşadası açıklarında 4'ü çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 31 Aralık'ta Kuşadası açıklarında 23'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 146 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

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