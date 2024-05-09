Aydın'da 84 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da 84 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti

Aydın\'da 84 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yaşayan 84 yaşındaki Ayşe Demir, evinin üçüncü katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.05.2024 16:37
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 84 yaşındaki kadın, üçüncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Girne Mahallesi 2208 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Demir (84) isimli yaşlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan evinin penceresinden beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in ölüm haberini alan kızı ve diğer yakınlarının sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 84 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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