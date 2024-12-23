Aydın\'da 97 Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalarda 97 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede emniyet ekiplerince 16-22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 19 bin 96 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs yakalandı, 47 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 14 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 141 adet fişek, 4 kilo 240 gram uyuşturucu, 309 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca faili meçhul 20 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda 20 bin 131 araç sorgulanırken, 144 araç trafikten men edildi, 4 bin 825 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN