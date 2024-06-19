Aydın'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Güzelçamlı Mahallesi 7370 sokak üzerindeki bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle oturma odasında yangın çıktı. Alevler kanepeye oradan da perdeye sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN